Lavoro e frontalieri, una delegazione Fai di Ventimiglia all'inaugurazione di 'Monaco per l'impiego' (Foto)

Una delegazione dell'associazione Frontalieri Autonomi Intemeli (Fai) di Ventimiglia, oggi, ha partecipato all'inaugurazione dell'evento 'Monaco per l'impiego' al Grimaldi Forum.

Al forum per l'impiego hanno, infatti, preso parte, su gentile invito del Governo del Principato, Enrico Amalberti, consigliere comunale di Vallecrosia, Roberto Parodi, consigliere comunale di Ventimiglia, e Maurizio Morabito, consigliere comunale di Camporosso a nome della Fai. Per l'occasione erano presenti anche Maria Albanese, Mauro Parodi, l'assessore di Vallecrosia Pino Ierace, il principe Alberto, il ministro di stato del Principato Pierre Dartout, il ministro degli affari sociale e della salute Christophe Robino e l'ambasciatore italiano a Monaco Giulio Alaimo.

Un'occasione unica per i frontalieri che da Ventimiglia cercano lavoro nel Principato. "Siamo orgogliosi, come F.A.I., di essere stati invitati per il secondo anno consecutivo a un evento tanto importante per i nostri lavoratori frontalieri al fine di offrire posti di lavoro a chi vive nei comuni del comprensorio intemelio e non solo" - dice il segretario F.A.I. e consigliere comunale di Vallecrosia Enrico Amalberti - "Ciò conferma la grande collaborazione fra il governo monegasco e la F.A.I. nella ferma e sinergica volontà di incrementare le possibilità lavorative degli italiani nel Principato, sempre molto proficuo e vicino ai frontalieri, anche grazie alla ferma e concreta azione istituzionale del ministro Robino, che ringraziamo. La F.A.I. garantisce ancora altre 'battaglie' nell'interesse della categoria dei frontalieri".