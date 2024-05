Per l’11ª edizione di ‘Cervo ti Strega’, la cultura grande protagonista con i finalisti al Premio Strega LXXVIII

Si è tenuta nella sala del Consiglio della Provincia di Imperia la conferenza stampa di presentazione dell’11° edizione di Cervo ti Strega. Hanno partecipato alla conferenza stampa Roberto Campagna, Provveditore agli studi di Imperia, Ufficio Scolastico Regionale e la Prof.ssa Tiziana Montemarani, Francesca Rotta Gentile, ideatrice e curatrice della rassegna, per il Liceo Amoretti e Artistico di Imperia il docente di lettere Luciano Lupo, per il Liceo Vieusseux di Imperia le referenti della Giuria del Premio Strega Giovani e del Dipartimento di lettere Emanuela Ramoino e Chiara Montevecchi, per il Liceo Cassini di Sanremo il capo di dipartimento di lettere Maria Paola Rottino, per l' Istituto Colombo di Sanremo il referente del Premio Strega Giovani il docente di diritto Alessandro Villa, per l' Istituto Ruffini di Imperia il prof. di lettere Giovanni Peirone. Per la Camera di Commercio Riviere di Liguria ha partecipato il dr. Marco Benedetti, membro di Giunta.

Erano presenti gli studenti delle varie giurie delle scuole coinvolte.

Anche quest’anno abbiamo una conferma della capacità di Cervo di crescere e rinnovarsi: una serata esclusiva con i finalisti al Premio Strega che sarà un forte segnale di vitalità, e si confida innanzi tutto nei libri e nei lettori per ribadire il ruolo importante di Cervo ti Strega nel panorama culturale ligure e del Premio Strega come specchio della cultura e della società italiana.

Tra le 82 opere proposte quest’anno dagli Amici della domenica, il Comitato direttivo del premio – composto da Pietro Abate, Giuseppe D’Avino, Valeria Della Valle, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Dacia Maraini, Melania G. Mazzucco, Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine– ha scelto i libri che si disputeranno l’edizione 2024 e i finalisti che giovedì 13 giugno saranno a Cervo sulla piazza dei Corallini con la conduzione del noto giornalista Luca Telese, reading a cura dell’attrice Silvia Villa e intermezzi musicali interventi musicali con il Trio pianistico a sei mani "I tasti tosti": Paolo Flora, Cristina Orvieto, Liliana Flora.

«Le opere presentate quest’anno al premio Strega dagli Amici della Domenica offrono un panorama frastagliato e contraddittorio, ma esaustivo, sulla narrativa contemporanea in lingua italiana.» Ha spiegato Melania G. Mazzucco, presidente del Comitato direttivo. «Abbondano le narrazioni oblique e non finzionali, composite, di taglio saggistico, memoriale o confessionale. Ma ritorna il romanzo d’impianto più classico, sia d’ambiente contemporaneo sia storico, con una lingua media, spesso intarsiata di dialetto, e un ritmo rapido, talvolta adattato alla serialità televisiva. All’opposto, svariate scritture sperimentali propongono impervie esperienze di lettura, in polemica e apprezzabile attitudine di resistenza alla prepotenza delle mode e del mercato.»

Entrano a far parte degli Amici della Domenica Roberto Andò, Alessandro Baricco, Anna Bonaiuto, Giulia Caminito, Giordano Bruno Guerri, Mauro Mazza, Antonella Polimeni, Loretta Santini e Roberto Vecchioni.

L’undicesima edizione per Cervo ti Strega, è una delle manifestazioni estive più attese che da ormai undici anni porta il Premio Letterario Strega, nato nella Capitale, in uno dei Borghi più belli d’Italia. La magica piazza dei Corallini sarà un set fantastico, dopo gli incontri molto partecipati della rassegna letteraria Cervo in blu d’inchiostro nell’Oratorio di Santa Caterina. Gli scrittori finalisti al Premio Strega arrivano sulla piazza dei Corallini; parole ed emozioni inserite in un contesto incantevole come quello del borgo affacciato sul mare in una notte d’estate.

Giovedì 13 giugno dalle 21.30 i finalisti al Premio Letterario Strega LXXVIII saranno a Cervo in Piazza San Giovanni Battista per raccontare i propri romanzi, le ispirazioni e il lavoro di scrittura dietro le pagine dei libri candidati alla finale del premio letterario più famoso d’Italia. L’attrice Silvia Villa darà voce alle pagine dei libri con un reading.

La conduzione della serata sarà affidata al giornalista Luca Telese, volto noto della tv. La serata sarà arricchita da interventi musicali con il Trio pianistico a sei mani "I tasti tosti":

Paolo Flora, Cristina Orvieto, Liliana Flora che contribuirà a creare un’atmosfera magica, perfetta per accogliere la cinquina stregata e vivere l’atmosfera delle grandi occasioni. Con la partecipazione degli studenti giurati al Premio Strega Giovani, decima edizione.

La serata sarà trasmessa in streaming online e tradotta in LIS, Linguaggio Internazionale dei Segni.

A conclusione dell’evento sarà offerta una degustazione di cioccolatini e liquore Strega Alberti Benevento Spa.

L’illustrazione è di uno dei più noti artisti attivi nella moda e nell’editoria, Andrea Tarella, la cui Strega d’autore allestisce un immaginario composito di idee, storie e personaggi germoglianti da una testa immersa in un sogno notturno.

Nella serata finale, che si terrà giovedì 4 luglio come di consueto nel giardino del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e in diretta televisiva su Rai 3, sarà ripristinato lo scrutinio dal vivo degli ultimi cento voti espressi dalla giuria. Mentre la proclamazione dei finalisti si terrà mercoledì 5 giugno al Teatro Romano di Benevento.

l libri in gara concorreranno alla undicesima edizione del Premio Strega Giovani e saranno letti e votati da una giuria composta da oltre mille studentesse e studenti provenienti da 106 scuole secondarie superiori in Italia e all’estero. La proclamazione del libro vincitore si terrà il 4 giugno.

Cervo ti Strega è ormai anche una consolidata realtà didattica nelle scuole della provincia coinvolte nei lavori della giuria del Premio Strega Giovani. Come da tradizione, tra i protagonisti della serata del 13 giugno di Cervo ti Strega ci saranno anche gli studenti lettori di alcuni istituti superiori liguri che sono entrati a far parte della prestigiosa giuria nazionale del Premio Strega Giovani tra cui il Liceo Cassini e l’Istituto Colombo di Sanremo, il Liceo Amoretti e Artistico, il Liceo Vieusseux e l’Istituto Ruffini di Imperia, Liceo Aprosio e l’Istituto Fermi-Polo-Montale di Ventimiglia, il Liceo Issel di Finale Ligure, ma anche dalla Lombardia il Liceo Parini di Milano.

È anche grazie a Cervo ti Strega se il Comune di Cervo è insignito del titolo di Città che legge conferito dal Centro per il Libro e la Lettura (Ministero dei Beni Culturali) anche in virtù delle tante iniziative per la promozione della lettura e della cultura del libro. Dalla rassegna letteraria Cervo in blu d'inchiostro- all’istituzione di biblioteche diffuse sul territorio come quella presso l’Asineria del Ciapa’ e quella, storica, di Palazzo Viale.

L’ideatrice e curatrice di Cervo ti Strega, Francesca Rotta Gentile, docente di lettere del Liceo Cassini di Sanremo, è unica ligure, con Giuseppe Conte e già Francesco Biamonti, a far parte dei giurati del Premio Strega, gli “Amici della domenica”. La serata di Cervo ti Strega sono realizzate grazie a una convenzione del Comune di Cervo con la Fondazione Bellonci e Liquore Strega.

La manifestazione gode del patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Imperia, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Fondazione Carige, Città che legge, I borghi più belli d’Italia.

