Sanremo: sala gremita per l'incontro sul waterfront cittadino a Palazzo Roverizio

Ieri si è svolto l'incontro organizzato da Assonanze sul tema del Waterfront, nella splendida sala di Palazzo Roverizio.



"Un parterre di personalità importanti del mondo della nautica e non - si spiega nel comunicato -, ha partecipato, apportando un ulteriore contributo di qualità al fondamentale tema della riqualificazione del Waterfront, di cui Assonanze si propone come contenitore e promotore di proposte o critiche costruttive. Dopo i ringraziamenti del Presidente Francesco Ghilardi, è intervenuto il dott. Lucio Carli che, nella veste di ex Presidente di Assonautica, ha evidenziato le potenzialità indiscusse dell'opera in generale, sottolineando anche l'importanza di non ripetere errori che in passato hanno coinvolto i rifacimenti di altri porti limitrofi, considerando la grande importanza della cantieristica navale.



Dopo aver proiettato alcune slides con immagini e rendering del progetto depositato al Comune di Sanremo, sono intervenuti il dott. Claudio Battaglia nella veste di Presidente dell'Associazione pescatori dilettanti "Il Timone", e Beppe Zaoli, Presidente dello Yacht Club Sanremo, dicendo che il progetto che si conosce, così com'è, presenta delle criticità tali da renderlo di difficile condivisione. Sono intervenuti i candidati sindaco presenti, i quali, ognuno per le proprie competenze, hanno espresso la loro opinione: l'ing. Rolando dal punto di vista tecnico ha posto l'attenzione sulla fruibilità dell'opera e sull'importanza della realizzazione per blocchi, in modo da evitare che la città subisca di fatto una paralisi o una mancata fruizione per anni dell'intera area, citando gli esempi positivi e di successo di Waterfront che lo hanno visto coinvolto, puntualizzando che così com'è il progetto va rivisto, consentendo a chi lavora nel porto di poter continuare a farlo; Fulvio Fellegara dal punto di vista occupazionale, ha sottolineato come tutte le attività che verranno sospese sono a rischio di chiusura con conseguente licenziamento dei dipendenti e relativa disoccupazione e ricollocazione di circa 60 persone, aggiungendo che occorre fare un piano di mobilità urbana al fine di minimizzare l'impatto del cantiere sul tessuto cittadino. Anche il candidato Danieli ha posto il focus sulla viabilità, paventando che la chiusura di via Nino Bixio per un periodo così prolungato porterà tutto il traffico cittadino a saturare via Roma. Infine, come ospite d'onore, il dott. Bruno Giri, politico di lungo corso nonché massima autorità in tema di questioni amministrative comunali ha ricevuto il Premio Assonanze 2024 per i suoi meriti umani e intellettuali di primissimo livello.



Il dott. Giri è entrato nel merito tecnico della questione del Waterfront, illustrandone le dinamiche che hanno condotto fino a oggi alla redazione e pubblicazione del progetto; anche lui ha espresso perplessità riguardo all'adeguatezza del progetto rispetto alle esigenze cittadine, augurando buona fortuna al futuro Sindaco che verrà, il quale non potrà sbagliare le scelte da fare, data l'importanza dell'opera in termini economici, urbanistici e umani. Assonanze è certa che la città di Sanremo possa e debba evolvere, debba diventare una città moderna con strutture moderne: ben venga il privato che porta investimenti! Purché ciò avvenga avendo ben chiaro che l'obiettivo generale deve essere necessariamente il bilanciamento dei differenti interessi: quello privato e quello pubblico".