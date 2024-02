Ha preso il via Liguria master contest all Impekabile di Bussana di Sanremo

Domenica 11 febbraio si è svolta la prima semifinale regionale che ha visto concorrere i primi 30 cantanti selezionati da concorsi precedenti nelle province di Imperia Savona Genova e la Spezia, i migliori performer verranno scelti per partecipare alla finalissima di domenica 25 febbraio, dove si aggiungeranno i cantanti selezionati nelle seconda semifinale di domenica 18 febbraio.

“La direzione artistica – si spiega nel comunicato -, composta dall’Associazione Viva Armea e il Club Melakanto, si ritiene molto soddisfatta dell'alta qualità delle performance fin ora ascoltate dalla giuria di qualità composta da Ferdinando Mongelli, Christian Gullone, Riccardo Urciuoli e Francesca D'Amato che, si ripeteranno domenica 18 febbraio, selezionando, dai 30 cantanti in gara i migliori performer che avranno il punteggio più alto e verranno inseriti insieme a precedenti selezionati per ambire alla vittoria finale.

Il concorso canoro sarà in partnership con Rumore Bim Festival, famoso talent nazionale dedicato a Raffaella Carrà, infatti nella finalissima presenzieranno i loro talent scout che selezioneranno indipendente dalla classifica, i performer a loro più consoni. Presenteranno Angelo Fiume e Alex Penna organizzatori dell’evento. Il talent show andrà in onda in diretta streaming su Alma Star TV con la regia di Gian Carlo Platino. Photo makers ufficiali Elisabetta Musante e Mauro Frassinetti che immortaleranno i momenti più salienti. Ospite delle due semifinali sarà Salvatore Goffredo, pittore cantante che, oltre ad esibirsi nel suo repertorio raggie, esporrà i suoi quadri all interno della location. Radio ufficiale dell evento sarà Radio Jasper di Savona che intervisterà i finalisti nell ultima puntata.

Uno speciale ringraziamento va agli sponsor: Tutto su Misura, Onda Schick e Luca Rolando parrucchiere che per la finale organizzerà una sfilata di body painting in collaborazione con Alessia Pavone. Lo staff dell’Impekabile risto-grill, capitanato dal titolare Pekino sarà pronto ad accogliere tutti i partecipanti con le loro prelibate degustazioni. Quindi appuntamento a domenica 18 febbraio per la seconda semifinale, un attesa di avere la lista di tutti i finalisti che si contenderanno la vittoria finale domenica 25 febbraio”.