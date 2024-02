Sanremo: elezioni, presentato il simbolo di 'Andiamo!', Zoccarato "Noi siamo la lista dei bottegai" (Foto)

La campagna elettorale del centrodestra che sostiene la candidatura a sindaco di Gianni Rolando inizierà ufficialmente domenica ma, questa mattina, l’ex sindaco Maurizio Zoccarato ha presentato la lista civica ‘Andiamo!’

Due i nomi particolarmente importanti che faranno parte della lista, l’ex vice Sindaco Claudia Lolli e l’ex presidente del Casinò Donato Di Ponziano. Oltre a loro tanti esponenti e sostenitori che, nel 2009, hanno lavorato per l’elezione di Zoccarato alla carica di sindaco.

“Sarà una lista formata da persone della società civile – ha detto Zoccarato – con donne, studenti, persone legate alla sanità e commercianti che hanno fatto parte della mia Amministrazione con i valori del centrodestra. E’ una lista composta da tante persone e tanti amici ma abbiamo voluto a questo tavolo Claudia Lolli e Donato Di Ponziano perché entrambi, a mio avviso, sarebbero stati ottimi candidati alla carica di primo cittadino. Claudia rappresenta una delle famiglie più importanti di Sanremo che, come pochi sa di turismo e che sa come potrà essere la città di domani. Di Ponziano rappresenta quello che è, e che potrà essere Sanremo. E’ partito ed ha fatto un percorso eccezionale, che lo ha fatto diventare un eccellenza nel mondo. Noi punteremo al concreto, ovvero noi siamo la ‘Lista dei bottegai’, che punta al massimo. Lo dico con affetto verso Gianni Donetti e siamo tutti orgogliosi di essere sanremesi e delle nostre tradizioni. La presentazione del simbolo nel giorno di San Valentino perché amiamo Sanremo”.

Claudia Lolli ha così commentato il suo sostegno a Zoccarato e alla lista: “Un grazie a Maurizio per essere stata coinvolta nel progetto, visto che lui è una garanzia. Abbiamo fatto cinque anni intensi e divertenti in amministrazione, ma voglio ricordare che, al tempo, abbiamo ascoltato la gente perché solo così nascono le idee per far crescere la città. Residenti e turisti vogliono una città vivibile ed è quello a cui puntiamo. Gianni sarà sicuramente un grande condottiero”.

Donato Di Ponziano: “Ho una grande stima di Maurizio, grande amico e professionista di questa città. Conosco anche Gianni Rolando amico, professionista e persona affidabile che può fare il bene di Sanremo. I progetti macroscopici sono importanti ma li vogliamo lasciare ai professionisti mentre noi dovremo adoperarci per chi vive in città e garantire la qualità e la dimensione giuste anche per chi viene a trovarci. Nelle piccole cose, quelle di tutti i giorni ci impegneremo per farle diventare grandi”.

Gianni Rolando, candidato alla carica di Sindaco, ha così accolto la presentazione simbolo della lista civica: “Siamo di fronte a un grande passo per l’unione tra i partiti di governo e le liste civiche. Queste hanno l’immediatezza per risolvere i problemi della gente ma sanno interagire con i partiti in un momento che vede una grande unione di intenti. ‘Andiamo!’ è nata dall’allora sindaco Zoccarato ed è un gesto molto forte che apprezzo molto. I progetti verranno svelati ed hanno una loro genesi, con un percorso ben chiaro. Si devono acquisire i dati, condividerli con la città e, quindi, si può partire con la realizzazione delle idee. Un grazie particolare a Maurizio Zoccarato che poteva fare il candidato e che invece mi ha detto ‘E’ il tuo momento, non il mio’.”

Perché avete scelto in questo modo di presentarvi con il centrodestra, visto che siete civici e che il candidato Alessandro Mager si pone come l’alternativa civica? “Noi ci inseriamo in una serie di valori che fanno capo al centrodestra. E, quindi – risponde Zoccarato - non possiamo rinnegare i partiti visto che ne abbiamo fatto parte. Non abbiamo mai criticato Biancheri, visto che ha fatto un ottimo percorso e anche perché un candidato non critica un sindaco”.

Claudia Lolli e Donato Di Ponziano sembrano già due ‘assessori’: “Come lista – risponde in merito Zoccarato - vogliamo portare un livello di persone alto e un contributo alla coalizione, ma loro non saranno parte della lista. Sono qui, come me, per il piacere di farlo e l’ambizione di vivere una Sanremo migliore per i nostri figli. Dobbiamo pensare a vincere, senza litigare e come un’autostrada, quella prima dei lavori attuali. Abbiamo un capitano che ci auguriamo diventi comandante, che avrà la capacità di fare le cose per bene, soprattutto per la città”.

Per Gianni Rolando: “Parlare di assessori adesso non ha senso. Si può parlare della loro caratura e sicuramente ce l’hanno”. Di Ponziano: “Non parliamo di Assessori o assessorati ma servono persone disinteressate e che lavori. Io conto su Rolando e lo autorizzo a non darmi nessun incarico”.

Tanti i sostenitori della lista alla presentazione. Tra questi i dottori Enrico Trucco ed Angelo Granieri, gli ex Consiglieri comunali Nicla Scaffidi, Elio Bossi e Federica Cozza, senza dimenticare l’ex dirigente del Comune Stefano Burlando, Marco Cambiaso, Massimiliano Iacobucci e il sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra.