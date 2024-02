Bordighera: secca smentita del gruppo Bassi "Non entreremo mai nell'attuale maggioranza"

Il gruppo ‘Bassi’ in Consiglio comunale a Bordighera smentisce categoricamente l’ipotesi di un eventuale ingresso all’interno dell’attuale maggioranza comunale.

“Nessuna iniziativa è partita dal nostro gruppo – viene evidenziato in una nota - al contrario, come avviene spesso in campo politico, siamo stati avvicinati e ci sono state presentate diverse ipotesi politiche. Pensiamo infatti che chi si propone di esercitare le proprie funzioni per il bene della città debba rendersi disponibile ad ascoltare e a dialogare con tutti, anche con le controparti politiche”.

“Dialogare, secondo noi – prosegue il gruppo - non vuol dire necessariamente prendere posizione, bensì confrontarsi e migliorarsi nelle proprie idee. Riteniamo pertanto che chiunque speculi o strumentalizzi dette situazioni sia per forza mal informato o, peggio, in cattiva fede. Noi siamo nati come lista civica per Bordighera e l’impostazione rimarrà così”.

“Crediamo infine fermamente nel principio democratico – termina il gruppo ‘Bassi’ - e vogliamo che ogni proposta sia valutata e concordata col gruppo nella sua interezza. Rassicuriamo che la nostra trasparenza e la nostra linea politico-amministrativa non è cambiata: il fine è sempre quello di riuscire a dar consiglio, vigilare e incidere nelle scelte che l’attuale amministrazione sta attuando, unicamente nell’interesse della nostra Bordighera, e questo sempre sarà”.