Sanremo: Tar e dehors, dagli uffici di palazzo Bellevue "Al momento è solo una sospensiva non una sentenza"

Gli uffici competenti del Comune di Sanremo sono intervenuti in relazione alla sospensiva del TAR Liguria sul caso del dehors del ristorante ‘Via Veneto’ nell’omonima via sul lungomare matuziano.

“Il tribunale – evidenziano gli uffici - non ha adottato alcuna sentenza ma solo un’ordinanza cautelare (la n° 20 del 18 gennaio 2024) che ha accolto provvisoriamente l’istanza di sospensione del provvedimento con cui gli Uffici hanno negato il rinnovo della concessione di suolo pubblico e contestualmente ordinato la rimozione per ragioni di sicurezza stradale. Questi motivi di tutela della sicurezza della circolazione stradale sono stati comunque valutati rilevanti dal giudice amministrativo, il quale ha, sì, temporaneamente sospeso l’atto, ma ha anche raccomandato che ‘il dehors dovrà essere mantenuto nel rispetto delle condizioni indicate nella nota della Polizia Municipale, con particolare riferimento alla segnalazione mediante ‘idonei cartelli rifrangenti’”.

“Il TAR Liguria – terminano gli uffici - ha fatto espressamente salvi gli approfondimenti propri della fase di merito rinviata alla pubblica udienza del novembre prossimo. Il giudizio nel merito è quindi ancora pendente, non concluso come appare emergere”.

Evidenziamo come la notizia riguardasse effettivamente la sospensiva ma, ovviamente, nel titolo si parlava di ‘sconfitta’ del Comune, vista la seconda sentenza di sospensiva del Tar dopo quella riguardante il ristorante Delle Palme sul lungomare Nazario Sauro.