Trasporti ferroviari regionali, Ioculano (PD): “Nuovi collegamenti rapidi settimanali verso il Ponente Ligure sono solo un sogno"

“Trasporti ferroviari regionali: collegamenti rapidi settimanali verso il Ponente Ligure? Purtroppo un sogno, perché dei trasporti regionali l'assessore Sartori pensa che se ne stia occupando già molto bene e ci sia una flotta di treni innovativi che serve tutta la nostra Regione. Peccato che non sia così e la scorsa settimana attraverso un'interrogazione ho dovuto farglielo presente in Consiglio Regionale”.



Ad intervenire sull’argomento è Enrico Ioculano, consigliere regionale del PD che spiega: “Martedì scorso ho ricordato che a inizio anno una capotreno ha dovuto consentire la discesa a terra dei passeggeri nelle stazioni perché non vi erano servizi igienici agibili a bordo. Mi è stato risposto che non è stato un problema, il treno ha recuperato ed è arrivato solo con un minuto di ritardo e che non pensava di dover ascoltare un consigliere che si lamenta di bagni. Gli ho risposto che semmai non sarà stato un disagio per lui, ma non per le centinaia di pendolari che si sono trovate ad affrontare la situazione, aggiungendo che quell'episodio era solo un esempio di ciò che ogni giorno devono affrontare i fruitori dei nostri treni. Ricordiamoci che i treni regionali Jazz, che hanno una capienza di quasi 300 passeggeri, sono dotati di un solo servizio igienico: o si garantisce a bordo una manutenzione immediata in caso di guasto, oppure cominciano a essere guai seri. Ecco la mia risposta: mi sono ripromesso di sottoporgli, ogni volta che sia possibile, una interrogazione sul tema, perché si renda conto che quello occorso non è stato un episodio isolato come ha asserito, e perchè metta seriamente mano al problema dei trasporti in Liguria.



Oggi ho presentato un'interrogazione per capire se, sulla scia di quanto successo durante la settimana del Festival che ha attirato l’attenzione di tutti, fosse possibile lavorare per ridurre la tempistica della tratta Roma - Ponente Ligure: mi è stato risposto di non fare demagogia anziché asserire che si sarebbe potuto studiare una soluzione per arrivare al risultato.

Volete aiutarmi inviandomi via mail i racconti dei disagi a cui avete assistito, in modo che possa segnalarli, nelle sedi corrette e istituzionali, nel modo più opportuno? Ecco la mia mail: enrico.ioculano@regione.liguria.it”.