Al concorso 'Miss Mamma Italiana 2024’ premiata una Mamma di Riva Ligure

Proseguono con successo e in tutta Italia le selezioni per ‘Miss Mamma Italiana edizione 2024’, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 31° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia ‘Gold’ per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia ‘Evergreen’ per le mamme con più di 56 anni.

‘Miss Mamma Italiana’ sostiene ‘Arianne’ Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

"Domenica 11 febbraio, nella giornata del ‘Day Festival’, nella centralissima Piazza Colombo a Sanremo, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di ‘Miss Mamma Italiana 2024’. La giuria, presieduta da Alessio Chiriano ‘il Babbo più Bello d’Italia 2020’, ha proclamato vincitrice Marianna Momo, 33 anni, mamma a tempo pieno, di Loano (Savona), mamma di Mauro, Dario e Marco, di 10, 7 e 6 anni; la fascia ‘Miss Mamma Italiana GOLD’ (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Zinaida Gradinari, 49 anni, libera professionista, di Milano, mamma di Elena e Tatiana, di 32 e 31 anni; mentre la fascia ‘Miss Mamma Italiana EVERGREEN’ (riservata alle mamme con più di 56 anni), è andata ad Elena Maria Chiara Signorini, 57 anni, analogista, di Novara, mamma di Marta di 28 anni.

Premiate anche altre due Mamme liguri:

◦ ‘Miss Mamma Italiana Solare’ Valentina Berto, 40 anni, baby sitter, di Riva Ligure (Imperia), mamma di Andrea di 16 anni;

◦ ‘Miss Mamma Italiana Sorriso’ Francesca Parodi, 44 anni, responsabile amministrativo, di Genova, mamma di Lorenzo di 11 anni.

Un bellissimo colpo d’occhio, in un gremitissima Piazza Colombo baciata dal sole, con le Mamme Miss Madrine (ovvero le vincitrici delle varie selezioni italiane), che per l’occasione, hanno indossato i coloratissimi giubbotti brandizzati dalla città di Bellaria Igea Marina in collaborazione di Fondazione Verdeblu, la località turistica romagnola che nel prossimo mese di settembre (dal 12 al 15), ospiterà le Fasi Finali di Miss Mamma Italiana 2024.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti Patron del concorso e dalle Mamme Miss Serena Pagliarani e Laura Pascalone.

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it".