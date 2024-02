Ceriana: scontro frontale tra due auto sulla strada Provinciale 55, tre feriti portati in ospedale

Scontro frontale tra due auto, nel primo pomeriggio di oggi sulla strada Provinciale 55 nella zona di Ceriana, nell’entroterra di Sanremo.

Secondo le prime informazioni erano tre le persone a bordo dei due mezzi, scontratisi per cause ancora in via d’accertamento. Tutti sono stati portati in ospedale a Sanremo in codice giallo di media gravità. Al momento dei soccorsi, erano vigili e coscienti. Sul posto sono intervenute due automediche, le ambulanze di Croce Rossa, Croce Verde e Sanremo Soccorso.

Presenti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, che dovranno capire l’esatta dinamica del sinistro.