I residenti di via Vesco, nel quartiere di San Martino a Sanremo, dicono no al collegamento della strada con via Gavagnin sopra Portosole, che rientrerebbe nel completamento delle opere a terra dell’approdo matuziano.

Il comitato dei residenti ha presentato una raccolta di firme in Comune e chiederà un incontro al sindaco per capire come opererà palazzo Bellevue. Il timore per i residenti è che la via dove vivono diventi ad ampio scorrimento.