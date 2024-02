Sanremo: il Festival porta una 'invasione' di clienti al Casinò, incassi in linea con lo scorso anno

Sale quasi impraticabili nella settimana del Festival al Casinò di Sanremo, letteralmente preso d’assalto dall’apertura a notte fonda, con chiusure andate anche oltre le 4 del mattino.

Anche la casa da gioco matuziana ha risentito positivamente dell’effetto Festival, con migliaia di visitatori, in numero nettamente superiore a quello dello scorso anno. Ma, secondo fonti ben informate, il numero dei visitatori non ha portato incassi ‘top’ per una settimana importante come quella della kermesse canora. In linea rispetto allo stesso periodo del 2023, con una lievissima flessione.

Due le motivazioni: la prima sicuramente riguarda il fatto che molti erano semplicemente curiosi e, quindi, non interessati al gioco e, la seconda come accaduto nel mese di gennaio, le molte vincite alle slot e ai tavoli verdi.

Una settimana comunque sfavillante per il Casinò matuziano che è stato invaso da turisti e addetti ai lavori. Molti anche i partecipanti al Festival, accompagnati dal classico ‘codazzo’ di assistenti e, pure all’interno delle sale non sono mancate richieste di selfie o autografi a conferma della ‘potenza’ della kermesse. Una settimana straordinaria.