Sanremo: Comitato Pat e associazioni del territorio chiedono una revisione del restyling dei giardini Regina Elena

Il Comitato PAT insieme a Famija Sanremasca, Anpi, Italia Nostra e Assonanze, associazioni attive a Sanremo per la tutela della identità, della storia e del patrimonio pubblico della città, hanno inviato un’istanza al Sindaco e ad altri enti per chiedere una revisione concertata del progetto di restyling dei giardini Regina Elena.

“La recente notizia di indagini agronomiche per scavi sottochioma – evidenzia il comitato - non ci rassicura circa la salvaguardia degli alberi, in quanto tali scavi interferendo con gli apparati radicali probabilmente saranno l'anticamera degli abbattimenti e quindi non dovrebbero essere proprio previsti in un progetto che si presenta come conservativo di uno dei luoghi più iconici di Sanremo”.

Le associazioni si sono fin da ora dichiarate disponibili ad un confronto pubblico per esporre le proprie perplessità e preoccupazioni.