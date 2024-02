Vallecrosia festeggia il Carnevale con tre eventi per grandi e piccini (Foto e video)

Vallecrosia festeggia il Carnevale con tre eventi per grandi e piccini.

Ieri pomeriggio nella parrocchia di San Rocco, dopo un momento di preghiera, sono stati proposti giochi, spettacoli di giocoleria, bugie, torta, frittelle di mele e cioccolata calda.

Alla parrocchia di Maria Ausiliatrice, invece, ieri pomeriggio per il divertimento dei bimbi vi erano uno spettacolo di carnevale, musica, gonfiabili, trucca bimbi, battaglia di coriandoli, pentolaccia, giochi e la sfilata delle maschere con la premiazione della più bella.

Infine, al Centro Sociale “Le cinque Torri” è andata in scena una festa di Carnevale in maschera per i soci con musica, ballo, bugie e frittelle di mele. Agli eventi, che avevano il patrocinio del Comune, hanno preso parte il vicesindaco Marilena Piardi, gli assessori Patrizia Biancheri, Pino Ierace, Antonino Fazzari, il presidente Sandrino Anastasio e i consiglieri comunali Enrico Amalberti e Valeria Cannazzaro.