Sanremo: a Villa Ormond il corso 'Accademia dell’Intreccio dei parmureli di Capitan Bresca'

Tutti i giovedì, a partire dal 15 febbraio e fino al 14 marzo, dalle 17 alle 19 presso i locali del Floriseum di Sanremo, nei giardini di Villa Ormond, C.so Cavallotti 113, abili maestri dell’Accademia dell’intreccio, saranno a disposizione di tutti quelli che vorranno cimentarsi in questa antica arte popolare. Il corso è organizzato dagli Amici del Giardino di villa Ormond, in collaborazione con Ancos Confartigianato Imperia, Centro Studi e Ricerche per le palme e Famija sanremasca.

Con un paio di forbici, un giovane germoglio di palma e la paziente guida di un esperto, si avrà il piacere di vedere crescere tra le dita uno splendido parmurelu. Il manufatto ottenuto sarà il risultato di molteplici e ordinate ripiegature di lacinie fogliari, senza l’aiuto di pinzatrici meccaniche o altre forme di legature. Un particolare invito a partecipare è rivolto ai più piccoli, affinché questa antica e singolare tradizione, legata alla nostra cultura religiosa e popolare, non vada perduta.

Agli intrecciatori sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Portare le foglie di palma in processione in Vaticano, in occasione della Domenica delle Palme, è un antico privilegio che risale al 1586, quando Papa Sisto V decise di ringraziare in questo modo il capitano di mare sanremasco, Bresca. La tradizione racconta che con l’ardito e provvidenziale grido "Aiga ae corde!" il marinaio Bresca interruppe il silenzio imposto durante le delicate operazioni di innalzamento dell'obelisco in Piazza San Pietro condotte dall’architetto Fontana e permise di salvare il monolite, che ancora oggi fa bella mostra di sé. Il privilegio ha consentito ai discendenti della famiglia Bresca di vendere per secoli ai Sacri Palazzi Apostolici le foglie di palme in occasione del rito liturgico della Domenica delle Palme.

L’invio era poi proseguito nel Novecento per essere poi interrotto negli anni 70, quando la Santa Sede preferì ramoscelli d’olivo alle palme. È nel 2004 che, su iniziativa dei Comuni di Sanremo e Bordighera, Diocesi di Ventimiglia e Sanremo Centro Studi e Ricerche per le palme, con la collaborazione della Cooperativa Sociale Il Cammino, furono offerti per la prima volta al Santo Padre i parmureli intrecciati, espressione di fede popolare e patrimonio culturale di due città rivierasche, Sanremo e Bordighera, unite nel corso dei secoli dalla comune tradizione. Da allora il privilegio si ripete ogni anno e centinaia di parmureli accompagnano in piazza San Pietro la processione delle Palme.

È possibile confermare l’adesione online mandando una mail a sanremopalme@gmail.com e info@confartigianatoimperia.it. Per ulteriori informazioni: +39 335 580 8477 o +39 0184 503188.