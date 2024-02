Festival di Sanremo 2024: tempo di bilanci, Di Michele (Federalberghi) "Grazie a chi ha lavorato per questo"

“Forse più che Festival di Sanremo dovremmo chiamarlo ‘della Riviera dei Fiori’, visto quanto lavoro ha portato a livello di presenze alberghiere”. Sono le parole del presidente di Federalberghi Sanremo, Silvio Di Michele.

“Siamo particolarmente felici perché è stato bello e, chi ci ha fatto visita – prosegue – si è divertito. Dobbiamo fare i complimenti al Sindaco, all’Assessore al Turismo, agli uffici competenti ed a Rai Pubblicità che ci ha creduto. Anche senza ulteriori ampliamenti ha creato un qualcosa che ha creato interesse negli investitori ed ha reso il Festival fruibile a tutti, anche a chi non ha il biglietto per l’Ariston. Non ricordo una cosa del genere dai tempi dei Take That, anche se pure lo scorso anno fu un successo straordinario”.

Incassi d’oro per alberghi, case vacanze e strutture ricettive in tutta la provincia con Sanremo che ha visto i prezzi salire alle stelle. Cosa pensa Federalberghi su un eventuale ‘allargamento’ del Festival? “Se ampliamo ancora si deve ottimizzare la vivibilità della città, in particolare i posteggi, perché anche i clienti che arrivano negli alberghi del centro non sanno più come nemmeno scaricare e caricare le valige. Forse, almeno per i prossimi anni e in attesa dei nuovi parcheggi, sarebbe interessante incentivare in qualche modo gli arrivi in treno. Questa è una delle poche pecche che voglio sottolineare ma è stata una settimana davvero fantastica, che resterà nella storia e che vedrà chi è venuto a trovarci fare un’ottima pubblicità”.

Ora per gli alberghi è previsto un momento di pausa: “Si, attendiamo Milano-Sanremo, Carri Fioriti e Pasqua – prosegue Di Michele – ma non dimentichiamo che, per fortuna, nei weekend si lavora bene anche grazie alla clientela francese. Ma ci sono pure strutture che ospitano molti gruppi, alcuni dei quali vengono anche per la ‘Fete du Citron’ e il carnevale di Nizza”.

Di Michele ha voluto fare un passaggio e dare il suo commento ai rumori e gli schiamazzi notturni: “Ne avevo disquisito anche la scorsa estate – dice il presidente di Federalberghi – perché si continuano a violare i diritti dei cittadini. Ok la settimana del Festival è particolare ma penso che il Comune debba fare dei controlli perché i diritti dei cittadini vanno rispettati. Non capisco perché, se io urlo in via Roma vengo fermato dalle forze dell’ordine e, invece, nella zona della movida questo non accade. Ripeto, sono imprenditore anche io e capisco che tutti debbano lavorare, ma c’è un limite a tutto. Penso che il rispetto delle norme sia fondamentale”.