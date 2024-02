Camporosso, 'Il Carnevale dei bambini' anima piazza Garibaldi (Foto e video)

Festa in piazza Garibaldi a Camporosso con 'Il Carnevale dei bambini'.

Un pomeriggio di divertimento per i più piccini con giochi, intrattenimenti e il concerto itinerante della banda musicale Città di Ventimiglia in maschera. In tanti hanno partecipato alla pentolaccia con caramelle e dolciumi, messa a disposizione dalla Scuola di Pace, e alla corsa con i sacchi.

L'evento proposto dal Comune si è concluso con la merenda, offerta dall'associazione Aceb di Camporosso, per tutti i bambini presenti che hanno potuto così degustare bugie e cioccolata calda. "Un evento pienamente riuscito grazie a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito nell'organizzazione" - dice il sindaco Davide Gibelli presente all'evento insieme al vicesindaco Fulvia Raimondo, agli assessori Cristiana Celi e Marco Cannataro e al consigliere comunale Silvia Moio - "Un grazie particolare va all'assessore Celi, che si è occupata di ogni dettaglio".