Bordighera, giochi e divertimento al “Carnevale dei bimbi” (Foto e video)

Tutti in maschera a Bordighera in occasione del “Carnevale dei bimbi”, andato in scena ieri pomeriggio in piazza della Stazione.

Animazioni, gonfiabili, gioco d’abilità, “angolo western”, trucca bimbi, laboratori, casette di plastica, dondoli e scivoli hanno animato piazza Eroi della Libertà e divertito grandi e piccini. "Tanta gente e bimbi al carnevale in piazza" - dice soddisfatta l'assessore di Bordighera Melina Rodà - "Un pomeriggio ricco di colore, gioia, divertimento e allegria".

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza era presente la polizia locale e vi erano il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito per tutti i veicoli nell'area interessata dall'evento.