Carnevale a Bordighera, cambia la viabilità in piazza Eroi della Libertà

Cambia la viabilità a Bordighera in occasione del “Carnevale dei bimbi”, in programma domenica prossima in piazza della Stazione. L'11 febbraio dalle 9 alle 19.30 in piazza Eroi della Libertà, al lato levante, scatteranno il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito a tutti i veicoli.

Lo stabilisce un'ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale emessa dalla polizia locale per poter allestire i giochi dei bambini e garantire la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

Sono, infatti, tante le animazioni previste per coinvolgere i bambini di ogni età e le famiglie. Ci saranno i gonfiabili, un gioco d’abilità con cui misurarsi divertendosi, un “angolo western” con una postazione a sorpresa e un animatore per giocare ai piccoli cowboy. Verrà allestita una zona laboratorio dove disegnare, colorare e dare sfogo alla fantasia e, per i più piccoli, sarà creata un’area con casette di plastica, dondoli e scivoli. Sarà anche presente il trucca bimbi, con le sue maschere dipinte sul momento.