Il Papa scrive a don Rito Alvarez e agli 'Angeli di Pace' di Sanremo, Griseri "Speranza per i giovani"

“Fa sempre piacere avere dei riconoscimenti per il grande lavoro svolto in questi anni ma, quando questi arrivano da Papa Francesco allora è tutto più bello e con un significato diverso”.

Sono le parole di Marco Griseri degli ‘Angeli di Pace’, che prosegue: “Don Rito doveva andare in udienza da sua Santità, con altri sacerdoti, il 10 gennaio scorso ma il 2 sarebbe partito alla volta della sua fondazione ‘Oasis de Amor y Paz’ per accogliere i nuovi ragazzi e per inaugurare la nuova Chiesa. Così don Rito, presa carta e penna, si è messo a scrivere una lettera di scuse spiegando le sue motivazioni. La consegnò poi ad un sacerdote, che sarebbe andato in udienza insieme agli altri, con la preghiera di consegnarla al Santo Padre. E così fu fatto”.

E in questi giorni, inaspettatamente, è arrivata la risposta tramite una lettera, consegnata nell’ufficio degli ‘Angeli di Pace’ a Sanremo in via Marsaglia. All'interno della busta, oltre alla lettera, vi erano alcuni pensieri che il Papa ha voluto regalare a lui personalmente: “Nella lettera sua Santità lo ringrazia per tutto quello che fa in Italia tramite ‘Oasi Angeli di Pace’ ed estende la sua benedizione a lui, ai ragazzi e a tutti i collaboratori. Gli scrive che pregherà per lui e gli ricorda di pregare anche per il Papa. Tutto questo è molto gratificante per tutti noi – termina Griseri - che ogni giorno ci mettiamo in gioco per ridare la giusta dignità e la speranza per una vita migliore a molti ragazzi”.