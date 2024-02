Una nostra lettrice, Michela Alborno, ci ha scritto per segnalare nove lampioni spenti tra via Fiume, corso Orazio Raimondo e via XX Settembre, da circa un mese e mezzo:

“Sono stata finora pigra a comunicarlo a chi di competenza e volevo vedere se per il Festival il Comune avrebbe provveduto. Purtroppo no. Stiamo venendo a conoscenza degli introiti da capogiro legati alla kermesse canora e ne sono felice. Mi chiedo se si possa intervenire nella zona, visto che nella notte troviamo buio pesto”.