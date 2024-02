Sanremo 2024: stroncature de 'Il Foglio Quotidiano', Rolando: "Articolo offensivo e diffamatorio nei confronti della città!"

«Il giorno dopo il termine del Festival di Sanremo, ci tocca leggere sui giornali tante “note stonate”, pertanto vorremmo fare chiarezza. Ad esempio, secondo il candidato del centrosinistra, l’ultima amministrazione di centrodestra impoverì il brand Festival. È bene ricordare invece i meriti dell’amministrazione Bottini e per fare maggiore chiarezza, negli anni a venire con l’amministrazione Zoccarato, venne fatta una anticipazione sull’anno precedente del compenso convenzionale previsto per l’anno successivo per superare i limiti del patto stabilita imposto dal governo Monti.

Oltre a ciò sul quotidiano Il Foglio oggi è apparso un articolo offensivo e diffamatorio nei confronti della città di Sanremo e del suo tessuto commerciale: il giornalista scrive che in città si mangia male il pesce, denigrando così il lavoro dei nostri ristoratori. Basti pensare che nel mare di Sanremo c’è una eccellenza che si chiama Gambero Rosso. Ma non solo, sulle colonne del Foglio si chiede di spostare altrove il Festival. Sicuramente si può migliorare ancora l’evento, ma vorremmo ricordare, onde evitare equivoci, che il Festival di Sanremo è un marchio registrato di proprietà esclusiva del comune, quindi proporre un suo spostamento dopo 74 anni di storia è un’uscita a vuoto che offende l’intelligenza degli italiani e dei sanremesi».