74° Festival di Sanremo, l'ad Rai Sergio sul caso scarpe di John Travolta: “Ci tuteleremo nelle sedi opportune”

La chiusura del 74° Festival di Sanremo è occasione anche per chiudere alcune delle polemiche nate durante i cinque giorni della kermesse.

L'ad Rai, Roberto Sergio, è intervenuto con una nota al cui interno si fa anche riferimento al caso delle scarpe di John Travolta e alla presunta pubblicità occulta per via del marchio in bella vista sul palco dell'Ariston. Uno scenario, quello dell'operazione pubblicitaria, che ha preso maggiormente corpo quando nelle prime file del teatro è stato notato il proprietario dell'azienda in questione e, soprattutto, poche ore dopo la diretta a Ventimiglia è stato allestito un set per girare lo spot dell'azienda con John Travolta e la testimonial italiana del marchio, Diletta Leotta.

“Il contratto con l’attore prevedeva testualmente il divieto a utilizzare “elementi aventi direttamente e/o indirettamente valenza pubblicitaria e/o promozionali, anche con riferimento al vestiario e/o accessori” - ha detto Roberto Sergio - se questo non è stato rispettato e la Rai, che ha avviato un audit interno, sarà parte lesa, si saprà tutelare nelle sedi opportune”.