'Poveri eroi', Nello Fiorillo e Dama: "Una canzone per raccontare l'impegno dei giovani artisti"

Raccontare l’impegno dei giovani artisti, di chi sceglie di seguire il proprio sogno nonostante le difficoltà con dedizione e amore.

È un messaggio di speranza quello contenuto in “Poveri eroi”, il brano di Nello Fiorillo e Dama in rotazione in tutta Italia dallo scorso 2 febbraio.

Presentato per partecipare al Festival di Sanremo, non è rientrato nella scelta finale della direzione artistica ma gli ascolti stanno ripagando i due artisti.

“L’atmosfera di Sanremo è sempre bella, nonostante le polemiche di tutti gli anni - racconta Nello, cantautore napoletano impegnato nel sociale - Per Dama questa è la prima volta qui e si sta abituando a entrare in questa atmosfera, grazie anche a questa canzone”.

L’artista spagnola conferma: “Per me è la prima volta a Sanremo. L’atmosfera che si respira è quella della musica, musica ovunque, per le strade, in tutta la città. Sono grata di essere qui a Sanremo”.

La canzone è un viaggio che ripercorre le tappe di chi sogna il mondo della musica e inizia il suo percorso: “È fortemente autobiografica - prosegue Fiorillo - racconta tutta la mia storia di vent’anni. Sono onorato di poterla cantare con Dama perché lei, oltre a essere una sognatrice, una musicista immensa che stimo, è un’artista famosissima in Spagna. Abbiamo cercato di unire il mio mondo col suo, lontani ma vicini. È nata questa canzone che è già in classifica nelle radio e sta andando benissimo. Ne siamo contentissimi”.

La collaborazione è partita dai manager: “Gabriele, il mio manager, conosceva Rosanna, mi ha fatto ascoltare Dama, che già conoscevo, ed è stato subito amore. Lei è una professionista unica. Abbiamo mandato il provino e poche ore dopo, nonostante fosse in tour, ha lavorato di notte e ci ha mandato il progetto della canzone finito, compreso di cori, terze, settime, tutto. Così è nata questa canzone che sta veramente piacendo e di questo siamo veramente contenti”.

Definita pioniera della bachata in Spagna, Dama è stata capace di costruire il suo successo contaminando le sue composizioni affrontando temi di grande attualità. Una solida base su cui costruire un futuro che la vedrà protagonista anche nel nostro paese: “Vorrei fare musica in italiano, farne ancora di più. Non parlo molto l’italiano, lo canto e piano piano voglio fare musica e concerti in Italia. Ho già in programma concerti per i prossimi mesi, poi sarò in Messico e in Australia. Amo molto l’Italia, la sua gente. C’è tanta bellezza. Per me, stare in Italia è come stare in Spagna”.

Un tour da nord a sud con un calendario che si sta andando via via componendo. “Stiamo cercando di creare uno spettacolo che ci permetta di lavorare insieme - aggiunge Fiorillo - unendo il mio repertorio con quello di Dama per poter portare la nostra musica live”.

Intanto, in questi giorni, è caccia al duo per le strade della città: “Ci siamo esibiti al Gala del Salotto delle Celebrità. Ne siamo veramente contenti. Saremo in giro in città, faremo esibizioni ogni volta che potremo”.