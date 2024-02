74° Festival di Sanremo: Geolier con il medley “Strade” trionfa nella serata dei duetti. Fischi all'Ariston

“Un colossal musicale”. Amadeus non poteva descrivere meglio la lunga serata dei duetti che ha portato sul palco dell'Ariston oltre 170 artisti in una sola serata.

Tutti e 30 i cantanti si sono esibiti nelle loro cover in una gara nella gara che ha visto trionfare Geolier con il medley “Strade” insieme a Guè, Luche' e Gigi D'Alessio. Un verdetto che non è andato giù al pubblico dell'Ariston che ha sonoramente fischiato.

A completare la top 5 della quarta serata: Angelina Mango e il quartetto d’archi dell'Orchestra di Roma con “La rondine”, Annalisa con La Rappresentante di Lista e il coro Artemia “Sweet Dreams (Are made of this)”, Ghali e Ratchopper con il medley “Italiano vero” e Alfa e Roberto Vecchioni con “Sogna ragazzo sogna”.

La classifica di questa sera andrà poi a sommarsi con quelle delle precedenti per dare vita alla graduatoria completa che verrà resa pubblica domani, prima dell'inizio della finale.

"Complimenti agli artisti per il successo di questa sera e complimenti ad Amadeus, che anche oggi ha saputo regalare al pubblico una serata straordinaria, di un Festival straordinario, in cui si sono incrociati emozioni e ricordi. La Liguria ha messo il set, il Festival ha realizzato la colonna sonora. Il risultato è stato un bellissimo film, con tanto di baci sullo sfondo di alcuni dei luoghi più belli della regione". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sul palco del teatro Ariston di Sanremo, premiando con la Lanterna di Genova realizzata dagli artigiani della filigrana di Campo Ligure Geolier.