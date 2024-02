Sanremo 2024: la città di Quiliano e le sue De.Co. approdano al Festival

Nella giornata di sabato 10 febbraio 2024 le De.Co. della Città di Quiliano approdano ufficialmente a Sanremo, in occasione degli eventi collaterali al 74° Festival della Canzone Italiana. Durante l’intera giornata conclusiva del Festival, infatti, si svolgerà presso il Teatro dell’Opera del Casinò Municipale (Corso degli Inglesi, 18) il Festival della Cucina Italiana, comprensivo di workshop, show cooking, dimostrazioni e di un convegno sul tema “Dieta mediterranea tra cultura, colori, musica & stelle”, a cura dell’Associazione Nazionale Cuochi.

All’interno del programma del suddetto convegno è previsto l’intervento del Sindaco di Quiliano Nicola Isetta, il quale illustrerà il progetto di rilancio delle “De.Co.”, sviluppato in questi ultimi anni dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con Regione Liguria.

«Negli scorsi giorni - dichiara infatti il primo cittadino - siamo stati contattati dall’Associazione Nazionale Cuochi che ci hanno detto di aver seguito con grande attenzione le iniziative sviluppate dal Comune di Quiliano sulla De.Co., e soprattutto i risultati già raggiunti in ambito regionale, attraverso la collaborazione fattiva delle aziende agricole del nostro territorio e con il prezioso supporto del CeRSAA di Albenga. Questo invito per noi è davvero gradito, poiché la possibilità di illustrare l’offerta dei prodotti tipici di Quiliano nella prestigiosa cornice di Sanremo rappresenta davvero un’ulteriore prova dei risultati positivi del nostro lavoro che stiamo portando avanti in questi anni. E conferma ancora una volta il fatto che, a partire dalla promozione e valorizzazione del territorio e delle sue tipicità, partono i presupposti per un suo rilancio e valorizzazione».

Durante il proprio intervento, il Sindaco Nicola Isetta illustrerà dunque le De.Co. della Città di Quiliano, vale a dire il cavolo broccolo di Valleggia, cavolo cappuccio di Valleggia e focaccetta quilianese di patate. Non mancheranno di essere menzionati l’Albicocca di Valleggia, i vini di Quiliano (in particolare la Granaccia, ormai riconosciuta tra i vini rossi più caratteristici e prestigiosi nel territorio ligure e italiano) e gli altri prodotti del territorio.

Inoltre il cavolo broccolo di Valleggia e il cavolo cappuccio di Valleggia (De.Co. – Denominazione Comunale) saranno utilizzati nelle lavorazioni culinarie da parte degli chef dell’Associazione Nazionale Cuochi durante gli aperitivi gli show cooking dedicati. Entrambe le tipologie di cavoli sono state fornite direttamente dall’Azienda agricola Belfiore di Valleggia, unica iscritta al Registro De.Co. per questi due prodotti (Via Valletta Rossa 12 – Quiliano, belfiorerosabianca@gmail.com).