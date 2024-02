Sanemo: alla Mediateca della Pigna di Piazza Capitolo un ‘Mellophonium’ all’insegna del regno animale

Anche quest’anno, come da consuetudine, è uscito un numero speciale della rivista di cultura musicale “The Mellophonium” dedicato alla kermesse festivaliera.



L’organo a stampa del Centro Studi Musicali “Stan Kenton” fondato da Freddy Colt e Valerio Venturi e diretto oggi da Romano Lupi è giunto al fascicolo numero 49. Spaziando come sempre tra ricerche musicologiche, rievocazioni, spigolature e curiosità, la pubblicazione questa volta ha per titolo “L’Arca di Noè” essendo dedicata al “bestiario della canzone” e della musica in generale. Gli animali, infatti, hanno ispirato moltissime penne, nel corso dei secoli e dei decenni, e non solo per canzoni infantili: dal “Carnevale degli animali” di Camille Saint-Saens a Bruno Lauzi, dal Quartetto Cetra ai cantautori, sia italiani che stranieri, dall’Uccellino della Radio a Vinicio Capossela, ecco alcuni degli argomenti che si possono leggere sulle pagine del Mellophonium. Autorevoli come sempre sono i collaboratori di questo numero: Dario Salvatori, celebre critico musicale, Mario Alessandro Curletto, docente nell’università di Genova, e poi Davide Baglietto, Alessandro Bellati, Roberto Berlini, Fabio Barricalla, Freddy Colt, Marco Scolesi, Marco Innocenti, Alessandro Mazzoni e la giovanissima Maria Chiara Marzorati. Sono incluse alcune immagini di fotografi come Renzo Chiesa e Lello Carriere, oltre a foto di archivio e documenti.

La rivista in distribuzione gratuita sarà presentata domani, sabato 10 febbraio, alle ore 17 alla Mediateca della Pigna in Piazza del Capitolo 12. Interverranno Dario Salvatori, il direttore Romano Lupi, l’editore Freddy Colt e Alessandro Bellati. Ed è anche l’unica occasione per ricevere gratuitamente l’interessante numero fresco di stampa. Per il resto è possibile abbonarsi per non perdere le successive uscite di questa interessante iniziativa editoriale.

L’ingresso agli eventi in Mediateca è libero e gratuito.