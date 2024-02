La Federazione dei Pubblici esercizi della Confcommercio protagonista al Festival della Canzone di Sanremo a Casa Siae

A Casa Siae, nell’ambito del festival della Canzone di Sanremo, le pause di ristoro sono garantite dai professionisti della Fipe, la Federazione dei Pubblici esercizi della Confcommercio.

Caffè, spremute, toast e tutto quanto occorre per una pausa ristoratrice o per trovare l’energia giusta per affrontare il palcoscenico più ambito e temuto d’Italia, gli artisti impegnati al Festival di Sanremo lo possono trovare nello spazio Casa Siae a due passi dall’Ariston. Qui Rai e Siae hanno chiesto a Fipe di allestire e presidiare la zona bar.

Sottolinea il Presidente provinciale della Fipe Enrico Calvi: “È una presenza importante, in occasione del più grande evento di questo territorio, in quanto rappresenta la professionalità e serietà del comparto ed è motivo di grande orgoglio essere stati scelti da Rai e Siae quali partner in questa edizione dei record del Festival di Sanremo”.