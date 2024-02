Angelina Mango immensa alle prove de La Rondine: "Il brano è stata una scelta istintiva"

Angelina in testa a tutte le classifiche promette di far emozionare il pubblico con la cover de La Rondine, un omaggio al padre che eseguirà insieme al quartetto d'archi dell'orchestra di Roma.

"La prova è stata importante ero molto agitata perché ci sono molti più punti scoperti di me, anche se tendo sempre ad arrivare sul palco nuda - commenta la giovane cantante -. Voglio affrontare questa giornata con l’anima in pace di una persona che ha come obiettivo quello di fare un omaggio rispettoso. Spero di riuscire a farlo in maniera elegante e delicata".

"La scelta del brano è stata abbastanza istintiva. Nel momento in cui ho scelto di fare un omaggio a mio padre, provando al piano casualmente, mi sono resa conto di quanto l’anima di quella canzone mi avesse spogliata, era inutile provarne altre".

Una canzone potente non solo tecnicamente ma anche per il legame con il papà, mancato nel 2014, quando lei aveva 13 anni: "I miei pensieri saranno molto forti, ma c’è tanta dolcezza in quella canzone, la trovo dolce pur essendo struggente".

"Di musica si è sempre parlato negli ultimi trent'anni a casa mia, si faceva musica libera, la condivisione è una collaborazione, forse il consiglio più grande che mi è stato fatto è proprio farla in maniera libera".