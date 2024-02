Passaporto per cani, gatti e furetti, Asl1 incontra i veterinari

Si è svolto stamane presso l'aula magna di Asl1 in Bussana di Sanremo, l'incontro formativo per veterinari libero-professionisti per il rilascio del pet-passport. All'evento, al quale hanno partecipato 27 veterinari libero-professionisti iscritti all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Imperia, si è posto l'accento sulle normative relative al rilascio del documento per cani, gatti e furetti, come la DGR 222/2022.

Al momento formativo hanno partecipato la dott.sa Cristiana Tittarelli Direttore S.C. Sanità Animale di Asl1, la dott.sa Eva Rinolfi dirigente veterinario della S.C. Sanità Animale di Asl1 e il presidente dell'Ordine dei Veterinari della Provincia di Imperia Elio Bossi.