Alpi del Sud ad Imperia: Biancheri e Natta "Un appuntamento importante per il nostro futuro"

“Come sindaci di due piccoli centri posti rispettivi ai confini est e ovest della nostra provincia, prima che nei nostri ruoli politici, desideriamo esprimere il nostro apprezzamento ed effettuare alcune considerazioni sull'evento tenutosi ieri ad Imperia su input del Presidente della Provincia Claudio Scajola, manifestazione che ha visto protagoniste le istituzioni più rappresentative del territorio delle Alpi del Sud”.

Intervengono in questo modo Adriano Biancheri, sindaco di Olivetta San Michele e Fabio Natta, primo cittadino di Cesio. “Da sempre convintamente sostenitori della necessità di implementare i rapporti con la Costa Azzurra e il Piemonte – proseguono - abbiamo letto tempo fa, commentandolo, con grande interesse del trattato del Quirinale stipulato tra i governi della Repubblica francese e Italiana. Crediamo oggi che l'evento di Imperia ne sia stata la prima declinazione pratica. Un punto di partenza per istituzionalizzare i rapporti tra Nizza Imperia e Cuneo attraverso la costruzione, dal basso, di una governance delle Alpi del Sud con un segretariato tecnico amministrativo stabile che, come proposto dal sindaco di Nizza Christian Estrosì, è naturale pensare abbia sede proprio nella città che ha dato i natali a Giuseppe Garibaldi. Lungi dal rivendicare anacronistiche visioni autonomiste, ma anche lontani dalla politica divisiva dei campanili, crediamo che l'alleanza sia una grande opportunità in primis per i cittadini del territorio, che, nei fatti, sono spesso più avanti delle istituzioni”.

“L'alleanza Alpi del Sud declinata nelle cose concrete – terminano Natta e Biancheri - non con malcelato localismo ma con convinto europeismo. Trasporti, salute, turismo,utilizzo risorse idriche, clima, ambiente, lavoro sono al centro di questa visione. Estrosì, tra le tante declinazioni pratiche sue e degli altri intervenuti, ha annunciato una nuova stazione ferroviaria per l'aeroporto Nice Cote d'azur che con i suoi sedici milioni annui di passeggeri è il secondo della Francia. Dalla nuova stazione si arriverà a Ventimiglia in mezz'ora. Un treno da non perdere, come da non perdere è la prospettiva tracciata ieri ad Imperia”.