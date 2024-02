Aurelia Bis Ventimiglia-Sanremo inserita nell'accordo di programma Mit-Anas, Di Muro: "Passaggio cruciale per uscire dall'isolamento"

L'Aurelia Bis Ventimiglia-Sanremo presto sarà una realtà. E' stata, infatti, inserita nell'accordo di programma MIT-ANAS, una programmazione nazionale di finanziamento. Lo annuncia il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro.

"Per la prima volta nella storia, grazie all'impegno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il ministro Salvini e il viceministro Rixi, l'Aurelia Bis Ventimiglia-Sanremo è stata inserita all’interno di una programmazione nazionale di finanziamento ovvero l'Accordo di Programma MIT-ANAS" - fa sapere il primo cittadino - "Dopo decenni di annunci e false partenze, è ora prevista e finanziata la redazione della progettazione definitiva a seguito della quale saranno avviati i cantieri. Nel frattempo Anas ha avviato le indagini geologiche e ambientali sul tracciato".

"Lo scorso settembre, appena insediata la nuova Amministrazione comunale, ho voluto organizzare un vertice a Ventimiglia con tutti gli enti competenti per addivenire alla scelta del tracciato, condividendo il percorso con i colleghi sindaci dell'estremo Ponente ligure, una scelta vincente" - ricorda il sindaco Di Muro - "Un passaggio cruciale che dimostra l'importanza e la necessità, per il nostro territorio, della filiera istituzionale e politica per raggiungere l'obiettivo di uscire dall'isolamento infrastrutturale a cui siamo relegati da anni".