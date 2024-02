La pizza di Pasquale Damiano conquista i palati di Sanremo 2024

Pasquale Damiano, talento emergente del mondo pizza, in occasione del 74° Festival della Canzone Italiana è pizzaiolo ufficiale dell’Arena del Gusto di Casa Sanremo, l’hub per tutti gli artisti, i giornalisti, gli addetti ai lavori che ogni anno confluiscono nella cittadina ligure in occasione della più importante kermesse canora del nostro Paese.

Pasquale Damiano, sin dalla prima pizza sfornata ha portato il sapore della felicità nella Città dei Fiori ed ha conquistato i palati di artisti, giornalisti e addetti ai lavori ospiti presso l’Arena del Gusto di Casa Sanremo.

“Desidero ringraziare tutta l’organizzazione di Casa Sanremo e i colleghi che coordinano l’Arena del Gusto – afferma Pasquale Damiano – per avermi concesso l’opportunità di trasmettere la mia passione ad un pubblico qualificato e di alto profilo. Sono venuto qui a Sanremo con l’obiettivo di profondere il massimo sforzo nel far vivere a tutte quelle persone che ogni giorno vengono a trovarci qui al Palafiori un’esperienza unica e positiva sotto tutti i punti di vista, tenendo costantemente fede al mio motto “Chest' è 'a felicità!”.

Infatti, se vi chiedete che sapore ha la felicità, a Portici (Na), in via Gaetano Poli 43, la risposta ve la darà Pasquale Damiano, giovane patron de “I Damiano Pizza Concept”, astro nascente del mondo pizza e talento assoluto nell’arte della lievitazione che, con il mood “la felicità sa di pizza”, sta conquistando i palati di gastronauti ed amanti della regina della tavola.

Pasquale Damiano nel giro di pochi mesi si è subito imposto all’attenzione del pubblico, ma anche degli esperti del comparto food, conquistando importanti trofei e riconoscimenti internazionali: infatti, tra il 13 e il 15 novembre 2023, ha fatto incetta di premi nel corso del 9° Campionato Mondiale Pizza DOC, trionfando e classificandosi al primo posto nelle categorie Pizza Margherita DOC, Pizza nel Ruoto e Pizza Gourmet, guadagnando anche il terzo posto nella categoria Pizza a ruota di carro e, soprattutto, salendo sul podio dei vincitori, classificandosi al terzo posto assoluto.