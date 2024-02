I Negramaro ricominciano tutto da Sanremo: "Abbiamo superato il trauma di vent'anni fa. Speriamo di emozionare"

I Negramaro tornano in gara a Sanremo dopo vent'anni.

Il gruppo guidato da Giuliano Sangiorgi è stato per la prima volta a Sanremo nel 2005 tra le Nuove Proposte con Mentre tutto scorre, che vince il premio della Sala stampa.

Hanno poi partecipato come superospiti nel 2018 e nel 2021. Quest’anno partecipano con Ricominciamo tutto.

Un brano che racconta una fuga al mare per ricucire un amore ferito.

"Ce la siamo goduta. Il brano è volato ed è volato con loro - spiega Giuliano Sangiorgi -. Abbiamo superato il trauma di vent'anni fa, un errore che non dipendeva da noi, ma che ci aveva segnato".

"Speriamo di essere all'altezza del brano e di emozionare tutti. Credo abbia una verità che va oltre le mode, è contemporanea, è un gruppo che ancora parla".

Il loro brano in gara parla di avere il coraggio di dare e di darsi una seconda occasione: "Viviamo in una società che non perdona: ci sono persone che non riescono a tornare pulite nei pensieri degli altri. Mi piacerebbe un mondo che dia una seconda chance, per esempio, alle persone che escono dal carcere. Anche in amore, vorrei poter essere diverso ogni giorno e risultare diverso agli altri, ricominciare tutto significa rinascere ogni giorno e lasciare liberi tutti di rinascere".

Nella serata cover saranno con Malika Ayane e porteranno la Canzone del Sole.

"Una canzone immortale che avrà una veste tutta negramarizzata con rispetto doveroso per i grandi Lucio Battisti, come abbiamo fatto con Mudugno".

Il gruppo al termine della conferenza stampa ha ricevuto da Stefano De Martino, il Premio Lunezia 2024.