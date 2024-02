74° Festival, Loredana Berté a sorpresa in sala stampa: “È il mio ultimo Sanremo, se vinco lo dedico a Mimì” (video)

Sorpresa a fine giornata nella sala stampa dell'Ariston. Loredana Berté, prima in classifica per il voto dei giornalisti, si è presentata a sorpresa al Roof per un ringraziamento in prima persona alla stampa che l'ha votata in massa.

“Grazie, non sono abituata ai primi posti, la mia comfort zone è l'ultimo posto - ha detto Loredana Berté davanti ai giornalisti - vi voglio bene, grazie, per me è un vero onore”.

Poi la frecciatina al suo ex marito Björn Borg: “Voglio andare all'Eurovision perché è in Svezia e vado a rompere le scatole al mio ex marito, mi prendo una rivincita. Il premio della critica? Se arriva è un onore. Questo è il mio ultimo Sanremo e se vinco lo dedico a Mimì”.

L'intervento di Loredana Bertè in sala stampa