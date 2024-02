Anche la seconda serata del 74° Festival di Sanremo ha emesso il proprio verdetto. Dopo la votazione della giuria delle radio e del televoto ecco Geolier con "I p' me, tu p' te", Irama con "Tu no", Annalisa con "Sinceramente", Loredana Berté con "Pazza" e Mahmood con "Tuta gold" sono nella top 5.

Come da regolamento, il resto della classifica non è stata svelata.

Domani si esibiranno gli altri 15 artisti e verrà decretata una nuova top 5.