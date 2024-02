La sanremese Alessia Luzzi alla fase finale del campionato nazionale delle lingue ad Urbino

Ottimo risultato per il Liceo linguistico Cassini di Sanremo nella quattordicesima edizione del campionato nazionale delle Lingue. Con un punteggio di 92/100 Alessia Luzzi, alunna della classe 5a T, si è classificata quarta in Italia nella prova di lingua tedesca, ottenendo così l’ammissione alla fase finale che si svolgerà ad Urbino il 26 ed il 27 marzo.

Il campionato è un concorso linguistico organizzato dall’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” ed è rivolto agli alunni iscritti all’ultimo anno delle scuole superiori. Attraverso un impegnativo test di livello B2-C1, la gara mira a potenziare le abilità linguistiche, favorire la crescita personale e valorizzare le eccellenze, offrendo nel contempo un’occasione di confronto tra giovani provenienti da realtà diverse.

Le docenti Tiziana Marchiani e Bianca Grommel hanno espresso grande soddisfazione per il risultato conseguito, che premia l’impegno e l’amore per questa meravigliosa lingua: "Essere ammessi alla fase finale del campionato rappresenta una testimonianza concreta delle possibilità offerte dal percorso del liceo linguistico, particolarmente ricco dal punto di vista formativo e conferma l’eccellenza del liceo Cassini come polo per l’insegnamento delle lingue moderne".