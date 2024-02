Sanremo, un giovedì ricco di appuntamenti in Casa della Musica

Un giovedì ricco di appuntamenti in Casa della Musica. Dalla mattina alla sera: panel industry, presentazioni e showcase, tutti a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Ecco il calendario completo degli eventi di domani:

Ore 10:00 - Rispettiamo la creatività: creativi in gioco a cura di Nuovo IMAIE. Incontro con i ragazzi delle scuole medie sul valore della tutela delle professioni creative. Intervengono: Sergio Cerruti (Presidente AFI), Simona Frassone (Presidente ScuolAttiva Onlus), Isabella Longo (Coordinatrice EMCA), Andrea Miccichè (Presidente NUOVO IMAIE). Modera: Lorenzo Maria Alvaro (ScuolAttiva).

Ore 13:00 – Storia di un vinile ritrovato: i 160 anni della Croce Rossa Italiana. Intervengono Debora Diodati (Vice Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana), Maurizio Biancaterra (Presidente Regionale Liguria Croce Rossa), Ettore Guazzoni (Presidente Croce Rossa Sanremo), Pierumberto Ferrero (Ufficio cultura CRI e ideatore del Vinile).

Esibizione live di The Sweet Life Society guest Momo.

Ore 14:00 – Panel Industry a cura di AudioCoop - Indipendenti & Made in Italy: dal territorio alla globalizzazione, quali percorsi per la tutela e la crescita della diversità musicale in un mercato omologato.

Saluto del Sottosegretario alla Cultura On.le Gianmarco Mazzi

Intervengono Sergio Cerruti (Presidente AFI), Luca Fornari (AudioCoop), Giuliano Biasin (Esibirsi), Claudia Barcellona (Terapia Artistica Intensiva), Moreno Conficconi (Obis), Claudio Carboni (Consigliere di Gestione SIAE), Enrico Capuano (OdS Nuovo Imaie) e altri interventi con presentazione del Progetto Santa Balera. Coordina: Giordano Sangiorgi (MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti).

Ore 15:00 – Caffè d’autore - Presentazione del libro Ho vinto il Festival di Sanremo di Nico Donvito e Marco Rettani (la Bussola)

Ore 16:00 – Panel Industry promosso da SCF & Evolution - La rendicontazione analitica per i diritti connessi: scenari ed evoluzioni. Intervengono Luca Barone (Vicepresidente Evolution), Stefano Longhini (Direttore Gestione Enti Collettivi, Diritto d'autore, Contenzioso, Affari Legali Mediaset), Francesco Cusolito (Direttore Licensing SCF).

Ore 17:00 – Panel Industry a cura di Nuovo IMAIE - La musica diffusa nei locali pubblici: profili e prospettive di un diritto in crescita. Intervengono Rodolfo Citterio (Consigliere delegato FIPE), Agnese Di Santo (Ufficio Affari Giuridici e Istituzionali - Accordi Musica NUOVO IMAIE), Mariano Fiorito (Direttore Generale SCF), Isabella Longo (Responsabile Ufficio Affari Giuridici e Istituzionali NUOVO IMAIE), Davide Rossi (Direttore Generale Aires), Nicola Migliardi (Chief Operation Officer Music SIAE). Modera Cristiana Tomei (Nuovo IMAIE).

Ore 18:00 – Panel Industry a cura di Assomusica - Gli spettacoli dal vivo e le nuove frontiere del turismo culturale in Italia. Introduce: Carlo Parodi (Presidente Assomusica), Alberto Biancheri (Sindaco di Sanremo), Sen. Gianni Berrino (Commissione Giustizia del Senato della Repubblica, Renato Tortarolo (Consiglio Superiore dello Spettacolo), Fulvio De Rosa (Direttore Generale Shining Production), Alfonso Troiano (AD Anni 60 Produzioni). Modera Francesca Angeleri - Giornalista Il Corriere della Sera.

Ore 19:00 – showcase di Bianco

Ore 19:45 – showcase di Cricca