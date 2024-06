Elezioni Sanremo, Gianni Rolando: "Istituire uno sportello contro la violenza di genere”

Il candidato sindaco del centro destra civico e partitico Gianni Rolando lancia la proposta per la realizzazione di uno sportello contro la violenza di genere. “L’obiettivo - spiega Gianni Rolando - sarà quello di fornire consulenza legale e psicologica gratis, a tutte quelle donne e non solo, vittime di violenza, come stalking, violenza di genere, cyberstalking, cyberbullismo e bullismo. È importante - prosegue Rolando - mantenere alto il livello di attenzione 365 giorni all'anno. Il nostro sportello sarà un punto di riferimento sicuro e accessibile per tutte le vittime ed in stretta sinergia con enti ed associazioni per offrire un aiuto concreto e immediato.