Elezioni, la corsa di Stati Uniti d’Europa passa da Sanremo. Librandi: “A Bruxelles, Milano e Genova un ufficio per i fondi europei”

Disertano i big Matteo Renzi e Raffaella Paita, ma non manca Gianfranco Librandi all’evento elettorale a Sanremo per Stati Uniti d’Europa.

A una settimana dal voto europeo (e, per la Città dei Fiori, dalle elezioni amministrative) il candidato della circoscrizione Nord Ovest ha incontrato i sostenitori a Porto Sole in un evento che ha visto anche la partecipazione trasversale di alcuni candidati (o simpatizzanti) dei diversi schieramenti alle prossime elezioni Comunali.

“Andiamo in Europa per renderla più forte - ha detto Librandi ai nostri microfoni - i Liguri devono credere in noi perché la Liguria è attiva sul turismo, ci sono i porti, è un territorio in cui servono infrastrutture con fondi europei, si devono migliorare gli investimenti su hotel e case europei. Faremo un ufficio per i fondi europei a Bruxelles, a Milano e a Genova. Senza l’Europa abbiamo un governo poverissimo che non riesce a creare pil. I liguri sono navigatori, grandi persone, sono ovunque del mondo. Andiamo in Europa perché la Liguria è una ‘nazione’ dell’Europa”.

L'intervista