Sanremo2024, la cartolina di Regione Liguria vista da oltre 6,5 milioni di telespettatori

“La Cartolina della Regione Liguria andata in onda ieri sera durante la serata inaugurale del 74° Festival di Sanremo è stata vista da più di 6milioni e mezzo di telespettatori, con un picco di share del 70,1% proprio a mezzanotte e un quarto, nel momento della messa in onda. Un grande successo per la kermesse canora che si conferma uno degli appuntamenti più amati dagli italiani, fatto che conferma la bontà della nostra scelta: la Liguria deve essere presente al Festival, per non perdere questa straordinaria vetrina, una autentica opportunità di promozione del territorio”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a commento dei dati di ascolto diffusi dalla Rai.

Questa sera andrà invece in onda la seconda versione della Cartolina realizzata da Regione Liguria e firmata dal regista Fausto Brizzi.

Oltre a questo, proprio in occasione del Festival di Sanremo, sul maxischermo sul palazzo della Regione, ogni sera, compaiono le frasi dedicate alla Liguria degli artisti, liguri e non, che si sono esibiti nella nostra regione negli ultimi anni: un tributo in messaggi d’amore alla nostra regione tramite le parole Tedua, Bresh, Dargen D’Amico, The Kolors, Alfa, Giorgia, Gemelli Diversi, Loredana Berté e, infine, anche di Amadeus.