Sanremo2024: il resoconto della terza giornata della 'Cassini Festival week'

La Cassini Festival Week continua regalando a noi ragazzi grandi sorprese, infatti abbiamo avuto l’onore di incontrare ed intervistare un grande giornalista del Corriere della Sera, esperto di comunicazione, Federico Cella, e due giovani e talentuose ragazze che lavorano nel mondo dei social e sono speaker a RDSNext, ovvero Samara Tramontana e Gaia Garavaglia. L’introduzione è stata fatta da Federico Cella che ci ha dato l’opportunità di conoscere meglio il progetto Campbus@School: il laboratorio digitale su ruote del Corriere della sera.

Il giornalista ha spiegato che questo progetto è nato nel 2020, introdotto da Piero Angela e successivamente diffusosi in tutta Italia dalla Lombardia alla Puglia. In realtà Campbus è già noto al liceo Cassini, che sfrutta la piattaforma Brics Lab, a cui i docenti hanno accesso, e al patrimonio di documenti multimediali culturalmente controllati. Federico Cella sottolinea che tale progetto è nato in risposta alla rivoluzione continua che il mondo sta subendo riguardo alle tecniche di informazione e diffusione pubblica, infatti come lui stesso ha affermato:”il 65% dei giovani farà un lavoro che ancora non esiste e quindi è necessario essere sempre informati sul cambiamento ed è necessario che i giovani imparino queste nuove didattiche”.

Il Corriere della Sera viaggia quindi in tutta Italia per insegnare ai giovani ad utilizzare al meglio nel mondo del lavoro i social che utilizzano tutti i giorni.

Per questo motivo, Campbus e RDSNext hanno unito le forze e sono venuti come ospiti alla Cassini Festival Week del Liceo Cassini.

La parola passa poi a Gaia Garavaglia e Samara Tramontana, che grazie alle domande dei nostri intervistatori dell’Ufficio Stampa del Cassini, ci hanno aiutato a comprendere meglio cosa significhi essere influencer e risplendere come loro nel mondo dello spettacolo. Oltre alla fortuna, sottolineano, che è sicuramente indispensabile, bisogna soprattutto avere passione, costanza e qualcosa da condividere: “perché non bisogna solo essere belle, bisogna avere idee originali, bisogna avere qualcosa da trasmettere alle persone.” Con Gaia e Samara abbiamo capito che la professione influencer non è banale ne vuota, ma gioca con il sorriso e la leggerezza e ci ha in parte compensato della delusione di alcune iconiche influencer.

Questa mattinata ricca di grandi emozioni, si è conclusa con un incontro online, con Mara Maionchi accolta con grande entusiasmo dal pubblico degli studenti.

La produttrice, entusiasta di questo incontro, si è dimostrata molto disponibile a condividere la sua grande esperienza per stimolare noi ragazzi a trasformare le nostre passioni in un lavoro vero e proprio, dicendo che non dobbiamo avere fretta di raggiungere i nostri obiettivi. Per ottenere ciò che vogliamo, infatti - ci consiglia Mara- dobbiamo usare impegno e costanza, ma soprattutto tanta passione, fondamentale per avere successo in qualsiasi campo, perché permette di sopportare le difficoltà e i sacrifici. Come lei stessa ha affermato:” i giovani hanno un'energia pazzesca, tuttavia a causa della loro giovane età a volte sono un po’ impazienti di raggiungere il successo e fanno fatica a capire che la musica ha bisogno di tempo e di lavoro per dare i suoi frutti.”

Questa giornata, come le precedenti, ci ha fatto vivere esperienze uniche, divertenti e formative…Ma le sorprese non sono ancora finite, continuiamo domani.