A Casa Sanremo 2024 un ricco programma di eventi. Il programma di domani

Casa Sanremo procede a ritmo serrato con il suo ricco programma di eventi. Sono già tanti gli amici e i volti noti della musica e dello spettacolo passati nell’area hospitality del Festival, tra cui alcuni big in gara, come Fred De Palma e Big Mama, e personalità del mondo della cultura e della politica, come il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato che ha portato i suoi saluti al Presidente di Gruppo Eventi Vincenzo Russolillo. Questa mattina alle 10:30, nell’area Underground, si è tenuta la tavola rotonda sulla sicurezza, evento del Ministero dell'Interno, moderato da Marino Bartoletti. Fra gli interventi quello del Questore di Imperia Dr. Felice Peritore.

Nella giornata di domani, per gli appuntamenti con Rai Libri, alle 17:00 nella Sala Writers Vira Carbone e Marzia Valitutti presentano "Il cibo ti cura". Le autrici offrono un'inedita esperienza letteraria e culinaria, invitando il pubblico a considerare i legami tra alimentazione e benessere.

Alle 18:00, inoltre, nella Lounge, si svolgerà “L’Europa in gioco”, evento della rappresentanza della Commissione europea in Italia, partner istituzionale di Casa Sanremo.

Di seguito il programma completo di giovedì 8 febbraio:

@ SALA WRITERS, CASA SANREMO

8.30-9.15 – POLIZIA DI STATO

Appuntamento fisso con la Polizia di Stato e la significativa campagna di sensibilizzazione e di informazione “Una Vita da Social” condotta dal Corpo e in cui si parlerà di prevenzione dei pericoli online e di navigazione consapevole.

@ LOUNGE, CASA SANREMO

09.30-10.30 – BUONGIORNO SANREMO

Buongiorno Sanremo, il talk condotto da Savino Zaba, ripercorrerà i momenti più importanti delle serate della kermesse.

@ SALA WRITERS, CASA SANREMO

09.30-13.15 e 14.30-20.00 – WRITERS

Nel Salotto Letterario di Casa Sanremo Writers, presentazioni di libri con gli autori selezionati.

@LOUNGE, CASA SANREMO

12.30-13.30 – STUDIONEWS in collaborazione con ASKANEWS

StudioNews è il salotto giornalistico nato da un’idea di Patrizia Barsotti, affiancata alla conduzione da Andrea Iannuzzi. Interviste e commenti in diretta con ospiti, rubriche e servizi realizzati in collaborazione con l’Agenzia di stampa nazionale Askanews.

@ SALA MUSEALE, CASA SANREMO

12.30-13.30 – TERRE D’IRPINIA

@LOUNGE, CASA SANREMO

16.00-17.30 – L’ITALIA IN VETRINA

L’Italia in Vetrina, presentata da Veronica Maya, è incentrata sulla promozione dei Territori italiani grazie alla presenza in studio di rappresentanti di consorzi, enti, associazioni e produttori locali che narrano la bellezza, la cultura, la tradizione, il patrimonio paesaggistico e le eccellenze dei luoghi.

@ SALA MUSEALE, CASA SANREMO

16.30-17.15 – CONVEGNO EAR ONE

@ CASA SANREMO

17.00-18.00 – ORA RELAX

@ VERTICAL MUSIC, CASA SANREMO

17.00-19.00 – VERTICAL MUSIC

@ LOUNGE, CASA SANREMO

18.00-19.00 – “L’EUROPA IN GIOCO”, EVENTO DELLA RAPPRESENTANZA DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN ITALIA

@ LOUNGE, CASA SANREMO

19.00-19.30 – SHOWCASE – MAURO DI MAGGIO

@ LOUNGE, CASA SANREMO

19.15-20.00 – THE CLUB

@LOUNGE, CASA SANREMO

20.45-02.00 – VISIONE FESTIVAL DI SANREMO

@ CASA SANREMO

21.00-2.00 – RADIO IMMAGINARIA



@ LOUNGE, CASA SANREMO

2.00-3.00 – CASA SANREMO THE CLUB – AFTER FESTIVAL

Per scoprire il programma di Casa Sanremo, consultare il sito web www.casasanremo.it oppure installare gratuitamente l’app Casa Sanremo, cercandola all’interno del Google Play Store (per dispositivi Android) oppure nell’Apple App Store (per iPhone o iPad).