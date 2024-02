Renga e Nek portano all’Ariston l’amore di altri tempi: “Abbiamo sentito il bisogno di raccontare un sentimento maturi

Echi degli anni Sessanta e Settanta, ricercati per rimandare a un periodo della canzone in cui i grandi autori scrivevano per i grandi nomi, nel segno del bel canto ma con l’urgenza di raccontare un amore maturo.

Per Francesco Renga e Nek ‘Pazzo di te’ è un messaggio che si rivolge a tutti come ponte tra classico e moderno capace di esprimere forza e semplicità.

Un’unione artistica, la loro, che parte nel 2022 e che vedrà i due nuovamente in tour a partire dal prossimo luglio.

“La cosa bella della canzone - ha spiegato Francesco Renga - è che è stata fatta per cercare di ridare dignità all’amore, un amore maturo, irrisolto, che è sempre alla ricerca di sé stesso. Questo perché spesso assistiamo a racconti di amori tossici, autodistruttivi. Da uomini, da padri, abbiamo sentito l’urgenza di raccontare questo. Collocare questo brano nelle sonorità anni ’60 per noi ha senso perché si raccontava quel tipo di amore”.

Nek aggiunge: “siamo stati fortemente incoraggiati dai nostri figli. Evidentemente hanno compreso anche loro il senso del sacrifico”.

Approcciare le nuove generazioni certo non è facile, lo sanno bene i due come racconta ancora Francesco: “Sappiamo di essere altro e altrove ma le canzoni sono anche un messaggio, qualcosa che hai voglia di raccontare”.

Due voci importanti e distinte, in questo duo si fondono in modo unico creando un sound irripetibile. “Per noi è già tanto essere qui - ha concluso Nek - siamo felicissimi e la nostra preoccupazione principale è trasmettere. A noi piace il bel canto ed essere qui è comunque una vittoria. Se poi ci sarà altro, ben venga”.