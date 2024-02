Quando parliamo di spurghi, come facciamo in questo articolo, dobbiamo subito fare una riflessione molto importante rispetto a questo argomento e cioè che non dobbiamo essere superficiali con questa materia e con queste imprese soprattutto se sappiamo che ne possiamo avere bisogno perché per esempio a casa nostra per qualche motivo abbiamo dovuto installare una fosse biologica e ancora peggio se questo succede in un ristorante o in un locale pubblico di qualsiasi genere.

Diciamo questo perché spesso le persone rimangono spiazzate quando hanno un'emergenza ed è molto più saggio avere già dei punti di riferimento e sapere come lavorano e che orari fanno, anche se poi per quanto riguarda queste imprese in genere parliamo di imprese che lavorano H24 tutto l'anno e questo la dice lunga sull'importanza del loro ruolo nella collettività.

Non è nemmeno un caso se stavamo prima menzionando la fosse biologica perché è uno dei motivi per i quali loro sono più famosi rispetto ai loro servizi e comunque perché ci sono molte persone che sono state costrette a farla installare perché non hanno avuto la possibilità di allacciarsi alla rete fognaria per vari motivi.

La stessa può prendere il posto di una rete fognaria e quindi diventa una fossa che accoglie gli scarichi e dei lavabi e dei Wc e pensiamo a quando parliamo di un condominio quanto può essere importante averne una in questi casi.

Solo che non basta averne una perché poi ci vuole qualcuno che si occupa della manutenzione e in primis che si occupi della sua pulizia e del suo svuotamento anche perché all'interno poi si tratta di evitare che esondino i rifiuti liquidi e quindi le famose acque reflue che sono contaminate e sono pericolose per la salute pubblica e per l'ecosistema.

In genere in un condominio e l'amministratore o l'amministratrice che se ne occupano di parlare con queste imprese e comunque di trovarne una di riferimento con la speranza di non imbattersi in quei condomini che mettono sempre i bastoni tra le ruote quando c'è da spendere soldi non rendendosi conto che devono prendersi le loro responsabilità.

Non si può prevedere in astratto il costo per un intervento di spurgo

In questi casi, intanto, per telefono non ci costa nulla fare due chiacchiere e provare a chiedere delle informazioni più precise rispetto a quello che potremmo andare a pagare e soprattutto se parliamo di un intervento standard che non ha sorpresi come potrebbe essere la pulizia di una fossa biologica.

Dipenderà molto da come riusciamo a spiegargli per telefono il problema per cui stiamo chiedendo il loro intervento e comunque ci potranno dire il costo di chiamata e poi di persona ci diranno il resto.