Monopattini, dal 16 luglio scatta l’obbligo di assicurazione: polizze fino a 55 euro, a Sanremo già sessanta violazioni e quattro sequestri

Dal 16 luglio cambia ancora la disciplina per chi utilizza un monopattino elettrico. Dopo l’introduzione dell’obbligo del casco e del contrassegno identificativo, entra in vigore anche l’obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Una nuova scadenza che riguarda circa un milione di proprietari privati in Italia e che avrà effetti anche sulle strade di Sanremo, dove negli ultimi mesi la Polizia locale ha intensificato i controlli sui mezzi elettrici.

La copertura assicurativa servirà a risarcire eventuali danni provocati durante la circolazione, dalle lesioni causate a pedoni e ciclisti ai danni arrecati ad altri veicoli. Non sarà sufficiente, però, essere titolari di una generica polizza di responsabilità civile familiare: l’assicurazione obbligatoria dovrà essere riferita direttamente al monopattino e riportare il codice del contrassegno identificativo del mezzo.

Proprio il collegamento tra assicurazione e contrassegno rappresenta uno degli aspetti centrali della nuova disciplina. Per stipulare la polizza sarà quindi necessario aver richiesto il cosiddetto “targhino”, da collocare nella parte posteriore del monopattino. Il mezzo dovrà inoltre rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla normativa per poter continuare a essere considerato tale.

Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al 30 giugno erano stati rilasciati in Italia 133.135 contrassegni identificativi. Una prima fotografia dell’applicazione delle nuove regole, mentre dal 16 luglio si aprirà la fase dei controlli anche sulla copertura assicurativa.

Quanto costa assicurare un monopattino. Il nuovo obbligo comporterà un’ulteriore spesa per i proprietari. Secondo le stime di Assoutenti, una polizza base avrà un costo medio compreso tra 35 e 55 euro all’anno.

La cifra potrà però aumentare sensibilmente scegliendo garanzie aggiuntive. Con coperture accessorie il costo annuale potrà arrivare fino a circa 150 euro, a seconda della compagnia assicurativa, delle condizioni contrattuali e dei servizi inclusi.

Su scala nazionale, considerando la platea potenziale di circa un milione di proprietari privati, l’introduzione dell’assicurazione obbligatoria potrebbe generare una spesa complessiva nell’ordine di 50 milioni di euro all’anno.

La polizza coprirà i danni provocati a terzi durante la circolazione. Per i primi due anni, tuttavia, non sarà applicato il sistema dell’indennizzo diretto previsto per la maggior parte degli incidenti automobilistici.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha infatti previsto un periodo di monitoraggio dei costi effettivi dei risarcimenti relativi agli incidenti causati dai monopattini. L’Ivass dovrà trasmettere ogni sei mesi al Ministero i dati sull’andamento dei sinistri, in modo da consentire successivamente la definizione di un sistema specifico di indennizzo su base nazionale.

Nel frattempo, per gli incidenti che coinvolgeranno i monopattini sarà utilizzata la procedura ordinaria di risarcimento.

Senza assicurazione multe fino a 400 euro e sequestro del mezzo. Per chi continuerà a circolare senza copertura assicurativa sono previste sanzioni comprese tra 100 e 400 euro.

Alla multa si aggiunge il sequestro del monopattino. Un aspetto particolarmente rilevante perché dal 16 luglio, oltre alle verifiche già effettuate sul casco, sul contrassegno identificativo, sul trasporto irregolare di passeggeri e sulle caratteristiche tecniche dei mezzi, gli organi di controllo potranno accertare anche la presenza della copertura assicurativa obbligatoria.

La nuova scadenza interessa anche Sanremo, dove la diffusione dei monopattini elettrici ha portato la Polizia locale ad aumentare progressivamente l’attività di controllo.

A Sanremo circa sessanta violazioni già accertate. Dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni sui monopattini, la Polizia locale di Sanremo ha accertato circa sessanta violazioni di diversa natura.

Le infrazioni hanno riguardato soprattutto il mancato utilizzo del casco e l’assenza del contrassegno identificativo, in particolare nella prima fase di applicazione delle nuove regole.

In un paio di casi gli agenti hanno inoltre contestato il trasporto di un passeggero, con due persone che circolavano contemporaneamente sullo stesso monopattino.

I controlli hanno riguardato anche le caratteristiche tecniche dei mezzi. È proprio su questo fronte che sono emerse alcune delle situazioni più significative.

Quattro monopattini sequestrati perché troppo potenti. In quattro casi la Polizia locale ha individuato mezzi con caratteristiche e prestazioni superiori ai limiti previsti dalla normativa.

I monopattini sviluppavano una potenza superiore a 0,50 kW e, per questo motivo, non potevano più essere considerati tali. Secondo quanto accertato dagli agenti, erano assimilabili a ciclomotori, con la conseguente applicazione delle regole previste per questa categoria di veicoli.

Per circolare sarebbero quindi stati necessari, tra gli altri requisiti, la patente di guida e la copertura assicurativa. Nei quattro casi individuati si è proceduto al sequestro dei mezzi.

La presenza sul mercato di monopattini sempre più potenti rappresenta uno degli aspetti sui quali il comando della Polizia locale intende mantenere alta l’attenzione. Esistono modelli dotati di due motori e capaci di sviluppare prestazioni molto superiori rispetto ai limiti consentiti dal Codice della strada italiano.

In alcuni casi la velocità può essere modificata anche attraverso dispositivi elettronici o telecomandi, rendendo più complessa l’attività di verifica sulle caratteristiche effettive dei mezzi.

Controlli destinati a proseguire anche dopo il 16 luglio. L’entrata in vigore dell’obbligo assicurativo aggiunge quindi un nuovo elemento all’attività di controllo già avviata sulle strade di Sanremo.

Gli agenti continueranno a verificare l’utilizzo del casco, la presenza del contrassegno identificativo, il rispetto del divieto di trasportare passeggeri e le caratteristiche tecniche dei monopattini, con particolare attenzione ai modelli modificati o capaci di sviluppare potenze e velocità superiori a quelle consentite.

Dal 16 luglio si aggiungeranno le verifiche sulla copertura assicurativa. La nuova disciplina completa così il percorso avviato negli ultimi mesi per regolamentare un mezzo diventato sempre più presente nella mobilità urbana. A Sanremo il fenomeno è già entrato stabilmente nell’attività quotidiana di controllo della Polizia locale: una sessantina di violazioni accertate e quattro sequestri rappresentano il primo bilancio, destinato ad aggiornarsi con l’entrata in vigore dell’ultimo obbligo previsto dalla normativa.