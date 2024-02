Sanremo: cade da una ringhiera in via San Francesco, 40enne soccorso da 118 e Carabinieri

Un uomo di 40 anni è stato soccorso in serata a seguito di una caduta accidentale da una ringhiera di via San Francesco in una piccola strada laterale.

Ignota la dinamica che ha portato alla caduta.

Sul posto è intervenuto un equipaggio della Croce Rossa di Sanremo oltre all'automedica "Alfa2", ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco del distaccamento locale. L'uomo, nonostante la caduta, ha rifiutato il trasporto in ospedale.