Bordighera, lavori dal 'Despar': scatta il divieto di sosta in via Pasteur (Foto)

Scatta il divieto di sosta, con rimozione forzata a tutti i veicoli, in via Pasteur n° 23 a Bordighera fino al 17 febbraio, e solo per i giorni 7 e 14 febbraio dalle 8 alle 19, per consentire il deposito di materiale e scaffalature nel supermercato “Despar”.

L'ordinanza è stata emessa dalla polizia locale per garantire la necessaria sicurezza del traffico durante i lavori, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

Il divieto di sosta riguarda da due a cinque stalli per le auto. I contravventori saranno puniti a norma di legge.