Sanremo: a Casa della Musica la Croce Rossa presenta in anteprima il suo vinile storico

Sarà presentato giovedì alle 13, alla Casa della Musica in Piazza Borea d’Olmo a Sanremo il disco della Croce Rossa Italiana. In occasione del suo 160° anniversario, infatti, la più grande associazione di volontariato ha ridato vita a uno storico vinile del 1961 che conteneva quattro brani presentati in quella edizione del Festival di Sanremo, tre interpretati dagli allora esordienti, Gino Paoli (“Un uomo vivo”), Giorgio Gaber (“Benzina e cerini”), Umberto Bindi (“Non mi dire chi sei”) e uno da Joe Sentieri (“Lei”). Quel disco viene rilanciato oggi con i brani originali rimasterizzati e la versione reinterpretata da Peppe Servillo, Eugenio Finardi, Giua con Gnu Quartet e Armando Corsi e The Sweet Life Society.

“E’ il 1961- si legge sulla copertina del vinile- undicesima edizione del Festival di Sanremo, per la prima volta condotta da due donne: Lilli Lembo e Giuliana Calandra. Ed è proprio durante quei giorni sanremesi che a Milano, il 1° febbraio, va in scena il Gran Gala della Croce Rossa, un evento solidale che richiama l’alta società meneghina a un momento di partecipazione e benevolenza verso la più grande e più importante associazione di Volontariato in Italia. All’occasione è dedicato un disco, con tiratura limitata di 300 copie, di RCA, che contiene 4 dei brani presentati quell’anno al Festival della canzone italiana. Del disco non si ha più traccia per anni fino al 2000 quando, durante un sopralluogo al Museo Internazionale della Croce Rossa di Castiglione delle Stiviere, viene rinvenuto, in uno scatolone, un Vinile Master Originale Ricordi".

“Non potrebbe esserci un modo più bello per festeggiare in musica il 160mo anniversario della CRI”, dice Debora Diodati, Vice Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana. “Legare la storia della musica e dei suoi grandi autori e interpreti alla storia del volontariato che vogliamo celebrare, ci rende felici. Farlo, in anteprima, a Sanremo che è la patria della canzone italiana è ancora di più un simbolo di vicinanza della CRI al sentimento che ci unisce alla tradizione culturale e popolare italiana”.

"La musica è bellezza e aiuta a curare l'anima. Per questo credo che sia esempio di bellezza far rivivere questo vinile unendo un tratto di storia musicale ad un anniversario, quello dei 160 anni della Croce Rossa Italiana che vuole raccontare, anche attraverso la musica, un'esperienza unica di Volontariato", dice Rosario Valastro, Presidente Croce Rossa Italiana.

All’incontro, aperto al pubblico, a Casa della Musica a Sanremo, interverranno: Gli artisti The Sweet life Society con Momo che interpreteranno Lei di Joe Sentieri, Debora Diodati - Vice Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, Maurizio Biancaterra - Presidente regionale CRI Liguria, Ettore Guazzoni - Presidente CRI Sanremo, Pierumberto Ferrero Ufficio Cultura della CRI.