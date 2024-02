In giro per Sanremo per vendere cocaina: la Polizia arresta un 37enne algerino con un coltello

Un 37enne algerino, irregolare e responsabile di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale oltre a porto abusivo di coltello, è stato arrestato dagli agenti del reparto prevenzione crimine arrivati dalla Lombardia, nell’ambito dei controlli sul territorio, intensificati in occasione del 74° Festival della Canzone Italiana.

Gli agenti, aggregati al Commissariato matuziano, hanno notato la presenza di due stranieri che, in piazza Colombo, sembravano in atteggiamento sospetto. E, infatti, una volta avvicinati sono fuggiti ma subito raggiunti. Per evitare il controllo uno dei due ha aggredito gli agenti, impugnando anche un grosso coltello. Ne è scaturita una colluttazione e, uno degli agenti, è stato ferito ad una mano riportando lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

L’uomo aveva anche della cocaina nelle tasche ed è stato arrestato. L’altro, irregolare, sarà espulso e accompagnato al Cpr di Macome, in Sardegna.